Naufragio di migranti in Grecia, un morto

ATENE - Una barca su cui viaggiavano dei migranti è affondata nella serata di ieri a largo delle coste del Peloponneso, nel sud della Grecia, causando la morte di una persona, mentre altre 47 sono sopravvissute, in base a quanto dichiarato dalla Guardia costiera greca impegnata nelle operazioni di salvataggio.



Questa mattina sulle coste della regione del Mani è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 45 anni, che sarebbe deceduto durante il viaggio e portato a riva dai sopravvissuti, in base a quanto riportato dall'agenzia Ana-Mpa, mentre tra i superstiti ci sono 16 donne, 16 bambini e 15 uomini.



L'imbarcazione su cui viaggiavano ha urtato uno scoglio ed è stata rinvenuta semiaffondata dalla Guardia costiera. Il numero dei migranti a bordo e la loro nazionalità non è ancora stata resa nota. Quattro minori e tre donne sono stati trasferiti all'Ospedale generale di Laconia per accertamenti medici.