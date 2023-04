La Marina marocchina intercetta oltre 550 migranti in 10 giorni

RABAT - La Marina marocchina ha intercettato in 10 giorni (tra l'8 e il 18 aprile scorsi) 552 migranti che tentavano di raggiungere l'Europa, sia nell'Oceano Atlantico sia nel Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto oggi una fonte militare all'agenzia di stampa ufficiale Map, precisando che tra loro c'erano persone che "hanno tentato la traversata a bordo di barche improvvisate, in canoa, su moto d'acqua e anche a nuoto".



Il Marocco è un Paese di transito per molti migranti che cercano di raggiungere l'Europa: la Spagna continentale o le sue Isole Canarie nell'Atlantico. Secondo le Nazioni Unite, il primo trimestre del 2023 è stato il più mortale dal 2017 per i migranti diretti in Europa nel Mediterraneo. Ad inizio aprile 11 migranti - otto marocchini e tre provenienti da altri Paesi africani - sono annegati quando la loro barca è affondata nell'Atlantico mentre cercavano di raggiungere le Canarie.