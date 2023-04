Gerusalemme: arrestato palestinese di 15 anni autore attacco

TEL AVIV - Le forze di sicurezza israeliane - dopo serrate indagini - hanno arrestato un palestinese di 15 anni ritenuto l'attentatore che ieri ha ferito, a colpi d'arma da fuoco, 2 israeliani nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est. Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che il ragazzo è del campo profughi di Askar vicino Nablus in Cisgiordania ed ora è interrogato dallo Shin Bet, la Sicurezza interna di Israele.



I due feriti israeliani - di 48 e 50 anni - si trovavano in auto quando sono stati raggiunti dagli spari mentre tornavano dalla Tomba di Simeone, luogo di preghiera ebraico nel centro di Sheikh Jarrah. L'arma da fuoco usata dal palestinese era stata ritrovata non distante dal luogo dell'attentato. I due israeliani sono ricoverati con ferite leggere in ospedale.