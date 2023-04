Egitto: Hrw, online i dati personali di migliaia di bambini

ROMA - Il governo egiziano e una società privata britannica, la Academic Assessment, hanno lasciato per mesi online - senza alcuna protezione - vaste quantità di informazioni personali su decine di migliaia di bambini: lo rende noto Human Rights Watch in un comunicato, sottolineando che è stata violata la privacy dei piccoli, esponendoli al "rischio di gravi danni". Inoltre, potrebbero essere state violate le leggi sulla protezione dei dati sia in Egitto, sia nel Regno Unito.



I dati sensibili, precisa l'organizzazione, comprendevano oltre 72.000 registrazioni con nomi, date di nascita, sesso, indirizzi di casa, indirizzi e-mail, numeri di telefono, scuole frequentate, livello di istruzione, foto del profilo personale e copie del passaporto o della carta d'identità dei bambini. I dati sono stati lasciati senza protezione sul web per almeno otto mesi. I documenti identificavano 110 bambini con una qualche forma di disabilità. "Esponendo con noncuranza le informazioni private dei bambini, il governo egiziano e Academic Assessment hanno messo i bambini a rischio di gravi danni", ha dichiarato Hye Jung Han, ricercatrice e sostenitrice per i diritti dei bambini e la tecnologia presso Human Rights Watch.



I bambini avevano sostenuto l'Egyptian Scholastic Test (Est), richiesto dalle università egiziane per gli studenti della scuola secondaria che studiano con l'American Diploma, un programma di studi superiori in lingua inglese in Egitto. I dati non protetti contenevano 356.797 file e comprendevano bambini che avevano fatto domanda per sostenere l'Est tra settembre 2020 e dicembre 2022.