Israele:pilota El Al paragona situazione in Paese alla Shoah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 APR - Un comandante dell'El Al prima del decollo per New York nel consueto messaggio prima del volo ha ammonito i passeggeri sul rischio di una "dittatura" in Israele a causa dell'attuale situazione politica per la riforma giudiziaria. E l'ha paragonata a quanto successe in Germania prima della Shoah, ricordata oggi con solennità nel Paese. Il fatto è stato condannato dalla compagnia aerea che si è dissociata dalla dichiarazione del suo pilota.



"Cose come la Shoah - ha detto il comandante, in ebraico e in inglese, secondo un audio diffuso dai media - sono potenzialmente attuate in una dittatura, e stiamo combattendo in Israele per rimanere un paese democratico". L'El Al ha condannato "dichiarazioni politiche di qualsiasi tipo da parte di qualsiasi membro del personale durante il lavoro, e sicuramente negli aerei, che non possono essere un palcoscenico per tali attività".(ANSAmed).





