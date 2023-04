Tunisia: le piogge non hanno migliorato la situazione di siccità

(ANSAmed) - TUNISI, 14 APR - Le piogge delle settimane scorse non hanno cambiato la situazione in Tunisia e il tasso di riempimento delle dighe non ha superato il 30,9%. Lo ha detto alla radio Express Fm Il direttore generale della Società tunisina per lo sfruttamento e la distribuzione dell'acqua (Sonede), Mosbah Helali, precisando tuttavia che queste precipitazioni sono state benefiche per i terreni agricoli, in particolare quelli nel nord del paese. Per lottare contro la siccità la Tunisia ha introdotto dal 30 marzo scorso un sistema di quote per l'acqua potabile, vietandone l'uso in agricoltura e per altri scopi fino al 30 settembre, razionandola in città durante la notte, a causa della crisi idrica in atto nel Paese. Helali ha spiegato che i tagli all'acqua dipendono da diversi fattori, tra cui il posizionamento delle abitazioni e che quindi che le residenze situate lontano da fonti di acqua potabile e in quota avranno maggiori difficoltà ad accedervi.



Per per affrontare la siccità e il cambiamento climatico il governo tunisino punta anche sullo sviluppo degli impianti di desalinizzazione, con la costruzione di 3 impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare a Gabès, Sfax e Sousse che entreranno in funzione alla fine del 2024, e con il lancio a breve di gare di appalto per la costruzione di altre 4 stazioni a Tozeur, Kébili, Sidi Bouzid e Ben Guerdane. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed