Siria: Usa, catturato un leader locale dell'Isis nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 APR - Tre membri dell'Isis, di cui un leader locale di origini yemenite, sono stati catturati da militari Usa e miliziani curdo-siriani nell'est della Siria. Lo riferiscono il Comando centrale americano in Medio Oriente (Centcom) e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.



Secondo Centcom, il leader locale arrestato è identificato col nome di Hudayda al Yamani (lo yemenita). Non sono note le generalità degli altri due presunti membri dell'Isis catturati nella regione siriana di Dayr az Zor assieme a forze curdo-siriane, in quell'area alleate degli Usa.



Nei giorni scorsi gli Usa avevano annunciato l'uccisione nel nord-ovest della Siria di un presunto leader dell'Isis, accusato di "pianificare attacchi in Europa". (ANSAmed).





