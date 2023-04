Turchia: programma Onu protegge le opere danneggiate dal sisma

(ANSAmed) - ROMA, 12 APR - Una prima spedizione di 20 container è stata consegnata ai musei archeologici di Hatay e Kahramanmaraş dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per proteggere l'inestimabile patrimonio culturale di queste zone della Turchia colpite dai terremoti di febbraio.



Il museo archeologico di Hatay nella città di Antiochia è noto per la sua vasta collezione di mosaici di epoca romana e bizantina, ma anche per la monumentale statua di due tonnellate del re ittita Suppiluliuma, che regnò 3.000 anni a.C. e per il sarcofago di Antiochia, una maestosa tomba marmorea risalente al III secolo a.C. Il museo archeologico di Kahramanmaraş ospita una ricca collezione di sculture ittite. "Questi container sono solo l'inizio", ha detto Louisa Vinton, dell'UNDP di uno sforzo più ampio per aiutare il ministero della Cultura e del Turismo turco a proteggere gli oggetti danneggiati in attesa che siano restaurati. È anche un contributo alla rivitalizzazione dell'identità della regione. I container saranno utilizzati per salvaguardare i tesori delle collezioni di entrambi i musei fino a quando gli esperti di conservazione non potranno restaurare e riportare le opere d'arte alla visualizzazione pubblica.



Il ministero della Cultura e del Turismo turco ha elencato 8.444 strutture storiche del patrimonio culturale nelle 11 province più colpite dai terremoti che a febbraio ha ucciso almeno 50.000 persone, sfollato più di 3,3 milioni di persone e causato danni stimati in 103,6 miliardi di dollari. Più del 60% delle 2.863 strutture che gli esperti del patrimonio sono stati in grado di ispezionare hanno subito vari gradi di danno. Il loro recupero avrà il sostegno delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Banca mondiale.



Oltre ai container, l'UNDP fornirà anche radio portatili, droni e tablet, necessari per valutare i danni agli oggetti, mappare le aree danneggiate, scattare foto per la documentazione e garantire la sicurezza delle opere.Non ultimo il programma Onu sta fornendo attrezzature, strumenti e materie prime per la gestione dei detriti sismici in modo da proteggere la salute pubblica e l'ambiente. (ANSAmed).





