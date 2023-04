Il Ramadan nello spazio di un astronauta degli Emirati

(ANSAmed) - NAPOLI, 12 APR - L'intero mese del Ramadan nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale. E' l'esperienza dell'astronauta degli Emirati, Al Neyadi, che sta trascorrendo il mese sacro per i musulmani a bordo di una navicella. Il Ramadan impone delle nette regole ai musulmani dall'alba al tramonto, ma non sono un obbligo mentre sono in viaggio. Al Neyadi, che starà nello spazio sei mesi, è partito all'inizio di marzo e aveva già confermato che avrebbe rispettato le regole del Ramadan, che si concluderà il 23 aprile, che si applicano anche agli astronauti.



"In questi sei mesi trascorreremo degli eventi molto belli come l'Eid Al Fitr", ha detto Al Neyadi in dichiarazioni riproposte dal quotidiano emiratino The National, riferendosi alla festa che celebra la fine del Ramadan sulla Terra. "Mi si può definire un viaggiatore - ha aggiunto l'astronauta emiratino - e quindi so che possiamo rompere il digiuno che non è obbligatorio. Allo stesso modo ricordo anche che il digiuno non è d'obbligo se una persona non si sente bene. Mangiare una parte di cibo è permesso se la mancanza di nutrimento o di idratazione può mettere a rischio la missione che stai compiendo o mettere a rischio qualcuno dell'equipaggio". L'astronauta sta osservando il digiuno e ha affermato che condividerà alcuni pasti con i colleghi a bordo della stazione spaziale. Per il digiuno e le preghiere, l'astronauta musulmano osserva l'orario della stazione spaziale o può decidere di seguire l'orario della Mecca.



Al Neyadi non è il primo musulmano a passare il Ramadan nello spazio. Prima di lui c'è stato infatti il principe Sultan bin Salman Al Sa'ud dell'Arabia Saudita che volò sullo shuttle Usa nel 1985 e che è rimasto a digiuno nel giorno del lancio nello spazio che era l'ultimo del Ramadan di quell'anno. Il principe scrisse anche un libro dal titolo 'Sette giorni nello spazio' in cui parlò in maniera ampia di cosa significa rispettare i doveri islamici lontani dalla Terra e nel tempo di esercitazioni prima della sua partenza. Il primo islamico nello spazio descrisse il pasto prima dell'alba nel giorno del decollo e la sua preghiera sulla torre di lancio prima di salire sulla navetta, digiunando poi nello spazio dove ha anche letto il Corano. "Mi sentivo quasi esausto, a causa della mancanza di sonno, del calo di peso e della perdita di fluidi corporei", racconta nel libro. "Mi sentivo disidratato e mancava ancora un'ora prima di poter interrompere il digiuno. Il resto dell'equipaggio poteva già dormire ma decisero di stare svegli per farmi compagnia fino a quando potevo mangiare. Fu una sensazione molto bella". Bin Salman Al Sa'ud ha anche celebrato nello spazio la fine del Ramadan in una giornata che descrive "estatica". Le provviste alimentari per lui nello spazio erano molto abbondanti e consistevano in dolci, pollo, pannocchie bollite, formaggi, insalata di tonno, pasta, gamberetti, salmone, pollo fritto, cioccolata calda, frutta e verdure oltre a caffé decaffeinato e te'. L'astronauta si fece anche delle foto mentre pregava nello spazio.



Anche l'astronauta malese Sheikh Muszaphar Shukor passò alcuni giorni del Ramadan nello spazio nel 2007, mentre era imbarcato sul razzo russo Soyuz. "L'islam - ha poi descritto - è molto tollerante. Se non potevo stare a digiuno nello spazio potevo poi esercitarlo quando tornavo sulla Terra in un successivo periodo". Shukor ha anche descritto la festa della fine del Ramadan che gli altri colleghi astronauti organizzarono con lui, con cibo da lui portato a bordo per la festa.



