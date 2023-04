(ANSAmed) - MADRID, 11 APR - Almeno 134 persone sono arrivate a bordo di piccole imbarcazioni tra ieri e oggi nei pressi delle isole Baleari, dove sono state prese in carico dalle autorità spagnole: è quanto reso noto dalla Delegazione del governo centrale sull'arcipelago. Il grosso dei migranti è stato fatto poi sbarcare a Formentera. Nelle ultime ore, altri arrivi irregolari in Spagna sono stati segnalati in particolare dalla zona di Almería e Alicante, due province del sud-est peninsulare iberico: in questo caso, sono state intercettate almeno 58 persone. Altre 400 persone circa sono sbarcate presso le coste spagnole nel corso dello scorso weekend, secondo i calcoli dell'agenzia di stampa Efe: Canarie e Andalusia sono state le regioni con più arrivi. (ANSAmed).





