(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 APR - Due "terroristi armati" sono stati "neutralizzati" dai soldati israeliani nei pressi dell'insediamento ebraico di Elon Moreh in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui i due "avevano in precedenza sparato da un'automobile in corsa in direzione di una postazione dell'esercito e sono stati poi colpiti dai soldati".



Secondo i media i due sono morti. (ANSAmed).





