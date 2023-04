Almeno 6 i morti nel crollo di Marsiglia, 4 Identificati

(ANSAmed) - PARIGI, 11 APR - Un sesto corpo è stato trovato dai soccorritori tra le macerie dell'edificio crollato nel centro di Marsiglia, al numero 17 di rue de Tivoli, dopo una violenta esplosione avvenuta ieri. Lo ha annunciato in serata la procura, mentre sotto le macerie i soccorritori continuano le ricerche nella speranza di trovare vivi ancora due dispersi.



Intanto, quattro dei sei corpi estratti dalle macerie sono stati identificati: è quanto annunciato dalla procuratrice di Marsiglia, Dominique Laurens, precisando che si tratta di un uomo di 74 anni, della moglie della stessa età, e di due donne, rispettivamente di 65 e 88 anni, mentre continua il lavoro di identificazione dei due altri corpi recuperati dai pompieri.



Intanto, ha proseguito Laurens, "le ricerche diventano sempre più pericolose": "Si continua a scavare a mano tra le macerie, per il rischio "molto elevato di stabilità dell'edificio".



Quanto alle cause della tragedia, "lavoriamo sull'ipotesi di una esplosione di gas", ha proseguito la magistrata, aggiungendo tuttavia che è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. (ANSAmed).





