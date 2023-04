Spagna: 8 minori segregati e malnutriti, arrestati i genitori

MADRID - La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo e una donna a Colmenar Viejo (Madrid) dopo aver riscontrato che i due tenevano segregati in una casa "totalmente insalubre", "malnutriti" e "puniti fisicamente" i loro otto figli minorenni. Lo riportano diversi media iberici, citando un comunicato stampa.



Gli arresti dei due, entrambi 44enni, sono avvenuti lo scorso 29 marzo, a seguito di indagini curate da un tribunale e iniziate in seguito a una denuncia per maltrattamenti a una delle vittime.



Gli inquirenti hanno verificato che i figli di questa coppia erano spesso assenti da scuola e che queste assenze venivano giustificate grazie a certificati firmati dal padre dei bambini, medico in un ospedale madrileno.



Tutti e otto i figli di quest'uomo e della compagna, ha poi scoperto la Guardia Civil, erano costretti a vivere in pessime condizioni in una sola stanza, non potevano utilizzare il soggiorno della casa familiare e "venivano puniti con maltrattamenti fisici" o "venendo lasciati alle intemperie nel cortile dell'abitazione".



Stando al quotidiano El País, i minori coinvolti hanno età comprese tra i 4 e i 14 anni, e sono ora stati affidati ai servizi sociali.



Il tribunale che segue il caso ha disposto la sospensione della patria potestà dei genitori, stabilendo anche un ordine di allontanamento dai minori. La stessa misura è stata applicata anche al medico rispetto alla compagna, in quanto c'è il sospetto che lui la maltrattasse. (ANSAmed).