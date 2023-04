Atene si mobilita contro la chiusura dei suoi cinema storici

ATENE - "I nostri cinema, la nostra città". Con questo slogan più di 10mila firme sono state raccolte, in una manciata di giorni, per salvare due cinema storici di Atene, Astor e Ideal, divenuti il simbolo di un centro cittadino sempre più votato all'industria del turismo, e spogliato delle attività culturali che lo hanno caratterizzato per decenni. Atene non potrà competere con Parigi per il numero dei suoi cinema, ma l'amore per il grande schermo è evidente ancora oggi nelle strade del centro, ravvivate dalle numerose locandine di film appena usciti che vengono proiettati assieme ai grandi classici della "settima arte".



Le sale di Ideal e Astor, situate nel quadrante che unisce le due principali piazze della capitale, Omonia e Syntagma, hanno aperto i battenti più di settanta anni fa. Ma ora il proprietario dei locali, l'Istituto nazionale di previdenza sociale Efka, valuta di cederli a investitori privati. Secondo la stampa, le sale dove oggi studenti universitari e cinefili di tutte le età sgranocchiano pop-corn, in attesa che cali il buio, verranno trasformate in un albergo a cinque stelle e in un complesso di uffici. Contro questa prospettiva si sono mobilitati non solo gli spettatori, ma anche noti registi come Costa-Gavras, Emir Kusturica, Ken Loach e Fatih Akin, i cui messaggi di sostegno sono stati trasmessi durante una conferenza stampa nel cinema Astor. "È barbaro quello che sta per accadere", ha denunciato Costa-Gavras in un intervento video, e ha ricordato quanto sia importante guardare i film sul grande schermo e non su quello di un cellulare. Il regista greco ha poi fatto appello "al patriottismo del ministero della Cultura" per scongiurare la chiusura delle sale. Per i gestori dei due cinema, la vendita rientrerebbe nella strategia di trasformare il centro cittadino in una "Disneyland" a uso e consumo dei turisti.



"I cinema non sono musei né mausolei, come alcuni vogliono far credere. Non solo hanno una lunga storia, ma continuano a definire quella della città e della cultura", ha dichiarato Babis Kondarakis, gestore dell'Astor. "Non siamo un piccolo negozio che si prende e si porta dall'altra parte della strada: siamo circondati da edifici classificati come storici, eppure il nostro cinema non lo è; non ci interessa chi sarà il gestore o l'investitore, vogliamo solo salvarlo", ha commentato invece Giorgos Spentzos, gestore dell'Ideal. A sostegno delle due attività si sono mobilitati anche altri cinema della capitale, che hanno organizzato proiezioni gratuite con l'intento di sensibilizzare gli spettatori sul tema. L'obiettivo della campagna è chiedere al ministero della Cultura di vincolare i due edifici in modo che non possano essere convertiti in attività diverse da quelle culturali. Ma l'esito dell'iniziativa è incerto: per ora il ministero ha dichiarato che la questione non rientra nelle sue competenze. Mentre sostegno all'iniziativa è arrivato anche dal sindaco della città, Kostas Bakoyannis, che ha partecipato alla conferenza stampa: "Questi cinema sono nel Dna di Atene", ha affermato. "Sì, vogliamo investimenti e vogliamo il turismo, ma non vogliamo che Atene perda la sua anima".