L'Unifil invita Israele e Libano a evitare l'escalation

BEIRUT - La missione Onu (Unifil) nel sud del Libano, di cui fanno parte un migliaio di militari italiani, ha definito "molto serio" l'inasprimento della violenza tra Israele e Libano verificatosi nelle ultime ore sullo sfondo delle tensioni a Gerusalemme e Gaza. In un comunicato di Unifil citato dai media di Beirut si afferma che il comandante in capo della missione Onu, il generale Aroldo Lazaro, è in stretto contatto con le autorità" di Libano e Israele.

"La situazione è estremamente seria e Unifil invita alla calma e a evitare l'escalation". Nelle ultime ore alcuni razzi sono stati sparati dal sud del Libano verso il nord di Israele.

Successivamente, l'artiglieria israeliana ha sparato colpi di mortaio in zone del sud del Libano. Non si registrano vittime.