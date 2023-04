Il Musaharati, banditore notturno che sfida i telefonini

(di Rodolfo Calò) (ANSAmed) - IL CAIRO, 06 APR - Fra le molte tradizioni del Ramadan, il mese sacro islamico del digiuno e della preghiera, c'è n'è una in Egitto che rischia di perdersi sebbene abbia il fascino dei tempi ottomano-mamelucchi se non addirittura del califfato abbaside e dei primissimi anni dell'Islam: è la figura del "musaharati", il banditore che nel cuore della notte risveglia i musulmani per non far perdere loro l'occasione di consumare il "suhour", il pasto che precede l'alba, momento dal quale non sarà più lecito neanche bene un sorso d'acqua fino al tramonto.



Nonostante le sveglie dei telefonini dalle più svariate suonerie, in queste notti di Ramandan se ne sente uno aggirarsi anche a Zamalek, l'isola sul Nilo "centro del centro" del Cairo.



Ma media arabi segnalano che la tradizione resiste con vari nomi anche in altri Paesi arabi come Yemen e Arabia Saudita.



Una o due ore prima dell'alba, percuotendo tamburi e tamburelli più o meno grandi, i musaharati (o mesaharaty) camminano lentamente per strade e vicoli intonando esortazioni come "Svegliatevi, dormienti, c'è un solo Dio; è l'ora del Suhour, per voi che digiunate" o "Svegliatevi voi che dormite, lodate l'Onnipotente". E' usanza concedere ai bambini di rimaner svegli per formare un codazzo al loro seguito.



Tra le nuove generazioni però pochi scelgono questo lavoro del tutto stagionale: si pratica Infatti solo nel mese del Ramadan, che a causa del calendario lunare islamico peraltro si sposta 'indietro' di una decina di giorni ogni anno.



L'iconografia vuole che gente sia solita lasciar cadere doni da balconi e finestre per il musaharati in segno di riconoscimento per l'impegno profuso durante tutto il mese sacro nonostante faccia anche un altro lavoro.



Ma, più prosaicamente, questi banditori sono soprattutto pagati da persone del quartiere che desiderano perpetuare questa tradizione, da qualche municipalità o da coloro che vogliono farsi notare facendo intonare il proprio nome durante le sonore esortazioni al risveglio. Sebbene la tradizione stia lentamente scomparendo, molti musulmani infatti ritengono che il mesaharaty sia uno dei simboli principali del Ramadan e che la sua presenza faccia percepire l'essenza del mese sacro islamico.



Giornalisticamente, la tradizione viene fatta risalire all'epoca ottomana, quindi a partire dal XIV secolo, o addirittura a Bilal ibn Rabah, uno dei discepoli del profeta Maometto e il più famoso muezzin dell'Islam. Un'altra autorevole versione, ripresa da Al Arabiya, indica il IX secolo, sotto il califfato degli Abbasidi, quando Otbat bin Ishaq, un governatore dell'Egitto dell'epoca, avrebbe agito come primo mesaharaty della storia.



La professione avrebbe toccato il proprio apice nell'Egitto dell'epoca mamelucca, quando fu costituito un sindacato che rappresentava tutti i musaharati. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed