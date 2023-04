Decine di razzi dal Libano, Israele risponde con l'artiglieria

TEL AVIV - I media israeliani hanno riferito che dal Libano sono stati lanciati decine di razzi verso la Galilea nord-occidentale. Israele ha risposto bombardando il sud del Paese. Secondo la tv Kan si tratta dell'attacco più grave sferrato dal Libano contro Israele dal conflitto del 2006. Le stesse fonti riferiscono di alcuni danni materiali in alcune località.

I sindaci delle località di Naharya e di Carmiel (Galilea occidentale) hanno subito aperto i rifugi pubblici. Hanno anche consigliato alla popolazione di tenersi in aree protette e di aggiornarsi sulle istruzioni che giungono dal comando delle retrovie. In quell'aera, hanno aggiunto, ci sono oggi molti gitanti giunti per festeggiare la Pasqua ebraica. Secondo le prime informazioni un giovane di 18 anni è rimasto ferito in modo leggero da una scheggia. Sono segnalati anche danni materiali. Secondo la televisione pubblica i lanci dal Libano sud sono partiti simultaneamente da località diverse. ''Si è trattato un attacco massiccio e progettato da tempo'', ha stimato la emittente.

Dopo l'attacco missilistico, i militari italiani della missione Onu di Unifil sono entrati al riparo nei bunker delle proprie basi. La procedura, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta su disposizione della autorità militari del Comando di Unifil. Anche le truppe che in quel momento facevano pattugliamento sono riparate nella prima base utile a loro disposizione.