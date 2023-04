Scoperti in Spagna truffatori che si fingevano rifugiati ucraini

(ANSAmed) - MADRID, 05 APR - La polizia spagnola ha scoperto un'organizzazione che permetteva a cittadini di diversi Paesi di spacciarsi per rifugiati ucraini e avere quindi accesso al permesso di soggiorno speciale offerto dal Paese iberico a persone in fuga dalla guerra. Le indagini, secondo l'agenzia Efe, hanno portato all'arresto di 19 sospetti, tra cui i tre gestori dell'ufficio che si occupava delle pratiche per ottenere la documentazione necessaria. Di questi fermati, 16 sono stati poi rilasciati.



Per El País, molte delle persone che si sono affidate a questa rete illegale, che operava nella zona di Alicante (sud-est della Spagna) sono cittadini russi che temevano di essere arruolati in patria ed erano quindi in cerca di un sistema per evitare di essere richiamati nel loro Paese. Altre persone che hanno tentato di spacciarsi per ucraini sono cittadini di Paesi come la Bielorussia, la Moldavia e la Georgia, hanno riscontrato gli inquirenti. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed