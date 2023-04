A 30 anni dalla guerra le mine restano una minaccia in Bosnia

(ANSAmed) - SARAJEVO, 04 APR - A quasi trent'anni dalla fine della guerra in Bosnia-Erzegovina, mine e ordigni esplosivi ereditati dal periodo bellico rappresentato ancora una minaccia mortale per la popolazione del Paese balcanico. Stando ai dati del Centro bosniaco per la rimozione delle mine (Bhmac) e della protezione civile della Federazione croato-musulmana (una delle due entità che compongono il Paese), diffusi oggi in occasione della Giornata internazionale contro le mine, quasi 900 kmq del territorio della Bosnia-Erzegovina sono ancora infestati da mine e ordigni esplosivi.



Nel periodo immediatamente successivo al conflitto armato, tale territorio infestato da mine era più di 4.200 kmq, oltre l'8,9% dell'intero territorio nazionale. Una gran parte di tale area è stata bonificata, tuttavia sono ancora 870 i kmq considerati pericolosi e insicuri, pari all'1,7% del territorio. "Circa due terzi dei campi minati in Bosnia-Erzegovina si trovano sul territorio della Federazione croato-musulmana", ha detto all'ANSA Svjetlana Luledzija, portavoce di Bhmac. In marzo, ha aggiunto, sono cominciate le operazioni di sminamento di una vasta area lungo il confine con la Croazia, nella regione di Bihac, un processo che si prevede di portare a termine nella seconda metà del 2024. Dal 1995, anno della fine della guerra, 624 persone sono morte per l'esplosione di mine in Bosnia-Erzegovina, e un altro migliaio hanno riportato ferite di varia gravità. Per Sasa Obradovic, direttore di Bhmac, l'intero territorio del Paese balcanico dovrebbe essere sminato e messo in sicurezza entro la fine del 2027. La Bosnia-Erzegovina, ha rilevato, resta uno dei Paesi in Europa e nel mondo più minacciati dalle mine, con oltre 500 mila persone in pericolo.



(ANSAmed).





