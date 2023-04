(ANSAmed) - MADRID, 03 APR - Gli arrivi irregolari di migranti in Spagna si sono praticamente dimezzati nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: è quanto si evince da un report del Ministero dell'Interno. Nel 2022 le persone entrate irregolarmente per via marittima o terrestre erano state 8.727, quest'anno sono 4.287 (-50,9%), afferma il report.



Nella maggior parte dei casi, si è trattato di sbarchi presso le isole Canarie, le Baleari o in diversi punti delle coste peninsulari: in totale, fino al 31 marzo erano arrivate via mare 4.067 persone, il 46,5% in meno rispetto al primo trimestre 2022. (ANSAmed).





