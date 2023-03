Grecia: sgominata rete terroristi, nel mirino obiettivi ebraici

ATENE - La polizia e i servizi segreti greci hanno proceduto allo smantellamento di una rete terroristica diretta dall'estero che stava pianificando attacchi contro obiettivi ebraici in territorio greco. Lo ha annunciato la polizia in un comunicato, dove si apprende che nell'ambito di azioni coordinate con l'intelligence greca, sono stati arrestati due stranieri, esponenti della rete terroristica e attivi all'estero, in qualità di "menti" dell'organizzazione.



Fonti della polizia greca, citate dall'Afp, hanno precisato che sono di nazionalità pachistana i due cittadini stranieri arrestati, i due hanno 27 e 29 anni.



"Miravano non solo a colpire cittadini innocenti, ma anche a minare il senso di sicurezza del Paese, danneggiandone contemporaneamente le istituzioni e minacciandone le relazioni internazionali", ha spiegato la polizia.



I membri della rete, inoltre, avevano già scelto come bersaglio dell'attacco un edificio simbolico, avevano effettuato la ricognizione della zona e la pianificazione dell'attacco, e avevano ricevuto le istruzioni per eseguirlo in base alle informazioni raccolte dalle autorità greche.

Secondo il sito di Kathimerini, gli arrestati stavano progettando un attacco a una sinagoga nel centro di Atene.



Le autorità greche, inoltre, stanno tenendo sotto osservazione le attività di un terzo uomo, di cittadinanza pachistana e residente in Iran, per eventuali collegamenti con l'organizzazione terroristica in Grecia, come riportato da Kathimerini.