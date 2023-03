(ANSAmed) - ROMA, 27 MAR - Dal 23 al 27 marzo sono sbarcati in Italia 6.564 migranti, col il picco di arrivi il 24 marzo con ben 2814 migranti in entrata. Sono dati riportati dal cruscotto statistico del Viminale. Da inizio anni gli arrivi sono stati in tutto 26.927. (ANSAmed).





