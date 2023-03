Onu, migranti detenuti in Libia ridotti a schiavi sessuali

(ANSAmed) - GINEVRA, 27 MAR - I migranti intrappolati in Libia da dove cercano di raggiungere l'Europa sono ridotti a schiavi sessuali, un crimine contro l'umanità. Lo ha denunciato la missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Paese.



In un comunicato rilasciato in occasione della presentazione del suo ultimo rapporto, la missione si è detta profondamente preoccupata per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia, concludendo ancora una volta che "c'è motivo di credere che un'ampia gamma di crimini di guerra e crimini contro l'umanità siano stati commessi dalle forze di sicurezza dello Stato e dalle milizie armate". In particolare, la missione indica che "ci sono motivi ragionevoli per ritenere che la schiavitù sessuale, un crimine contro l'umanità, sia stata commessa contro i migranti".



Gli inquirenti spiegano che gli abusi vengono commessi "contro libici e migranti in tutta la Libia", nei luoghi di detenzione. La missione ha documentato e osservato numerosi casi di detenzione arbitraria, omicidio, tortura, stupro, schiavitù sessuale, esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate, confermando che queste pratiche sono diffuse in Libia.



(ANSAmed).





