Yemen: Unicef, serve assistenza per oltre 11 milioni di bambini

ROMA - "Otto anni brutali di conflitto hanno devastato la vita di milioni di bambini in Yemen e ne hanno lasciati 11 milioni che necessitano di una o più forme di assistenza umanitaria". Lo ha dichiarato oggi l'Unicef, avvertendo che "senza un'azione urgente, in milioni potrebbero correre maggiori rischi di malnutrizione. La crisi umanitaria in Yemen deriva da una convergenza devastante di diversi fattori: 8 anni di conflitto feroce, economia al collasso e un sistema di sostegno sociale paralizzato che colpisce i servizi essenziali".



L'Unicef ricorda inoltre che "il conflitto ha anche aggravato la crisi di malnutrizione in corso in Yemen. 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, compresi oltre 540.000 bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave, una condizione che mette in pericolo la vita se non curata urgentemente".



"La vita di milioni di bambini vulnerabili nello Yemen rimane a rischio a causa delle conseguenze quasi inimmaginabili e insopportabili di una guerra schiacciante e senza fine", ha affermato Peter Hawkins, rappresentante dell'Unicef in Yemen.



"L'Unicef è stato presente, fornendo il supporto disperatamente necessario durante gli ultimi 8 anni, e anche prima, ma possiamo fornire solo tanto sostegno ai bambini e alle famiglie colpite senza una pace duratura", ha aggiunto.



L'Unicef "richiede urgentemente 484 milioni di dollari per proseguire la risposta umanitaria salvavita per i bambini in Yemen nel 2023. Se non riceverà fondi, potrebbe essere costretta a ridurre l'assistenza di vitale importanza per i bambini vulnerabili", prosegue la nota. "I bambini dello Yemen dovrebbero poter guardare al futuro con speranza, non paura.



Chiediamo a tutte le parti di aiutarci a realizzare questa speranza, impegnandosi a favore del popolo yemenita e tirando fuori dal baratro un Paese e una popolazione stremati", ha concluso Hawkins.