La Grecia rafforza la flotta della Guardia costiera

ATENE - Il Ministero dell'Immigrazione greco ha annunciato un finanziamento di 18,5 milioni di euro per l'acquisto di 33 nuove imbarcazioni destinate alla Guardia Costiera. Una decisione finalizzata a "soddisfare le accresciute esigenze operative di pattugliamento per la sorveglianza delle frontiere marittime", come si legge in un comunicato.



Nell'acquisto sono previste, tra le altre, due navi di pattugliamento lunghe oltre 30 metri e due navi per operazioni speciali.



In base ai dati diffusi dal Ministero, nel primo mese del 2023 sono arrivati in Grecia 1.664 migranti a fronte dei 440 registrati nello stesso mese del 2022.