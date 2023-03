(ANSAmed) - MADRID, 23 MAR - Nel 2022, in Spagna sono avvenuti 34 femminicidi al di fuori della coppia, ovvero casi in cui le vittime sono state aggredite per "maschilismo o misoginia" ma non da partner o ex partner: è quanto reso noto dal Ministero delle Pari Opportunità, che ha inaugurato questa statistica proprio con la raccolta dei dati relativi all'anno scorso. Il 100% dei femminicidi è stato commesso da aggressori che le vittime conoscevano: nel 61,8% dei casi si è trattato di parenti (principalmente figli o nipoti), nel 23,5% dei casi di vicini di casa o coinquilini e nel 14,7% di altri conoscenti.



Nell'11,8% si è trattato di femminicidi di carattere "sessuale".



Nel 2022, le donne uccise da partner o ex partner sono invece state 49. (ANSAmed).





