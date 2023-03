(ANSAmed) - BEIRUT, 23 MAR - Quattro miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nel raid aereo attribuito a Israele e che aveva ieri colpito l'aeroporto internazionale di Aleppo nel nord della Siria. Lo riferisce stamani l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nell'attacco contro un deposito di armi provenienti dall'Iran sono stati uccisi 2 miliziani siriani e 2 di nazionalità non precisata. Uno dei due siriani svolgeva il ruolo di dirigente del gruppo dispiegato presso l'aeroporto di Aleppo, precisa l'Osservatorio.



Nella Siria in guerra l'Iran si avvale di diverse milizie jihadiste sciite, tra cui gli Hezbollah libanesi, gruppi iracheni e altri afgani. Il raid di ieri è il secondo attribuito a Israele sull'aeroporto di Aleppo nell'arco di due settimane.



(ANSAmed).





