In Siria pattugliamento russo-turco al confine con Turchia

BEIRUT - Si è svolto stamani un pattugliamento militare congiunto turco-russo nel nord della Siria nord-orientale, al confine con la Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il pattugliamento da parte delle forze russe e turche ha coinvolto i distretti settentrionali della regione nord-orientale di Hasake. In particolare, riferiscono le fonti, il pattugliamento è avvenuto lungo il tratto strada di frontiera Derbasiye-Amuda, in una zona fuori dal controllo militare turco.



Un altro analogo si era svolto lo scorso 9 marzo.



Questa attività di pattugliamento rientra nella collaborazione tattica tra Mosca e Ankara nella Siria settentrionale decisa dagli accordi del 2020. Nei mesi scorsi la Turchia aveva ripetutamente minacciato di lanciare nell'area una vasta operazione militare dentro al territorio siriano contro le postazioni del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) e dei suoi alleati locali.