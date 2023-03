La Guardia costiera soccorre 450 migranti a 100 miglia da Siracusa

(ANSAmed) - ROMA, 23 MAR - Nuova operazione di soccorso di migranti, dopo quella di stamattina al largo della costa calabrese, questa volta sotto il coordinamento della Guardia costiera di Catania, in favore di un peschereccio, individuato a circa 100 miglia a est di Siracusa, con a bordo circa 450 migranti. L'imbarcazione, in precarie condizioni di navigabilità, è stata raggiunta e soccorsa dalla nave Corsi e da una motovedetta della Guardia costiera. Sul posto in assistenza anche 3 navi mercantili ed un pattugliatore di Frontex.



In precedenza, a partire dalle prime ore di questa mattina, i mezzi della Guardia costiera erano intervenuti in favore di un peschereccio con molti migranti a bordo in area di responsabilità Sar italiana e in particolare a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese. Nell'operazione, coordinata dalla Guardia costiera di Reggio Calabria, sono stati tratti in salvo 295 migranti. Le persone soccorse sono state recuperate e trasportate in sicurezza su tre motovedette della Guardia costiera.(ANSAmed).





