Tunisia: inaugurate 64 nuove moschee per il Ramadan

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAR - Per il mese del Ramadan, che prende ufficialmente il via domani in Tunisia, sono state inaugurate nel Paese 64 nuove moschee, ha rivelato oggi il ministro degli Affari religiosi, Ibrahim Chebbi, in dichiarazioni ai media.



La data del 23 marzo per l'inizio del mese sacro di digiuno per i musulmani è stato annunciato dal mufti della Repubblica tunisina, Hichem Ben Mahmoud.



Chebbi ha ricordato che l'attività in tutte le moschee della Repubblica durante il Ramadan sarà caratterizzata dalla preghiera di Tarawih oltre a 27 attività religiose speciali. In Tunisia ci sono 6.085 moschee "masjid", con 4.805 imam e 600 predicatori.(ANSAmed).





