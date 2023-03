Siria: raid Israele su deposito armi Aleppo, chiuso aeroporto

BEIRUT - Israele ha condotto un raid sull'aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, alle prime ore di questa mattina, costringendo lo scalo a chiudere. Lo riferisce la Tass citando l'emittente Al Arabiya. Secondo il rapporto, quattro missili sono stati lanciati verso l'aeroporto.



Si sono sentite esplosioni ad Aleppo e Latakia. Secondo l'Ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, l'attacco israeliano ha colpito e distrutto un deposito di armi dell'Iran nei pressi dell'aeroporto. Il deposito, secondo l'Ong, conteneva armi destinate a milizie libanesi e irachene filo-iraniane che combattono in Siria nel contesto del conflitto armato in corso da 12 anni.



L'aviazione israeliana aveva già colpito l'aeroporto di Aleppo il 7 marzo e lo scalo ha dovuto sospendere le sue operazioni per alcuni giorni.