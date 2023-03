Scontri ad Atene durante manifestazione per la tragedia di Tebi La polizia carica i dimostranti e fa uso di granate stordenti

(ANSAmed) - ATENE, 16 MAR - Scontri sono in corso alla manifestazione di Atene: la polizia ha caricato alcuni gruppi di dimostranti e ha fatto uso di granate stordenti, ha constatato l'ANSA. I dimostranti chiedono giustizia per le vittime dell'incidente ferroviario di due settimane fa a Tebi, presso Larissa.



Il corteo nella piazza si è disperso ma alcuni gruppi di dimostranti si dirigono verso l'università inseguiti dalla polizia. La dimostrazione di Atene è composta da vari cortei guidati dalle diverse sigle politiche e sindacali. Secondo i media ellenici, sono circa 40.000 le persone presenti alla manifestazione ed altre migliaia hanno invaso il centro di Salonicco. Nel Paese è in corso uno sciopero generale che ha paralizzato tutti i trasporti, compresi i collegamenti con le isole.



La mobilitazione è stata organizzata da sindacati, partiti e movimenti della sinistra. Moltissimi gli studenti in piazza: gran parte delle 57 vittime del catastrofico incidente - causato da strutture e personale inadeguati - erano universitari.



(ANSAmed).