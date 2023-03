Migranti: dopo i 20 giorni di fermo riparte la Geo Barents Nave Msf ha lasciato Augusta: 'intanto innumerevoli vite perse'

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAR - Dopo i 20 giorni di fermo amministrativo disposti dalle autorità italiane la Geo Barents è ripartita oggi dal porto di Augusta per una nuova missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Medici senza frontiere, che gestisce la nave, definisce lo stop come "illegittima detenzione" e nel frattempo, lamenta, "innumerevole vite si sono perse".



Il provvedimento era stato disposto sulla base del decreto legge del 3 gennaio, poi convertito in legge. Alla nave era stato contestato il fatto di non aver attivato il Voyage date recorder - la 'scatola nera' - come richiesto dalla Guardia costiera dopo l'ultimo intervento di soccorso svolto.(ANSAmed).