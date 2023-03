Cisgiordania: 4 palestinesi uccisi in scontri con Israele Durante operazione esercito a Jenin, tra le vittime un 16enne

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 MAR - Quattro palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano nel corso di un'operazione nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Lo ha riferito il Ministero della Sanità, citato dall'agenzia Wafa, secondo cui tra i morti c'è un ragazzo di 16 anni.



Questi i nomi forniti dalla Wafa: Saleh Barakat Shreim (29 anni), Nidal Amin Zaidan Khazem (28 anni), Omar Muhammad Awadin (16 anni) e un altro di cui l'identità non è ancora nota.



Secondo la stessa fonte i feriti "da proiettili" sono 12 di cui 4 gravi.(ANSAmed).