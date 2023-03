Migranti: quattro morti a largo della Turchia, 38 salvati Media, diretti verso isola greca di Samos ma respinti da Atene

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 MAR - Quattro migranti sono morti in seguito al rovesciamento del gommone sul quale stavano viaggiando a largo della località costiera turca di Kusadasi, in provincia di Aydin. Lo rende noto l'agenzia Iha secondo cui la Guardia costiera turca ha salvato altri 38 migranti che si trovavano nell'imbarcazione. Secondo la ricostruzione turca, il gommone era partito dalla Turchia per cercare di raggiungere illegalmente la vicina isola greca di Samos ma è stato respinto dalla Guardia costiera greca.(ANSAmed).