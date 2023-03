Domani il ministro Francesco Lollobrigida in missione in Albania Per la cooperazione in agricoltura

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Cooperazione nel settore dell'agricoltura e sostegno italiano alle esigenze di modernizzazione agricola dell'Albania: sono questi gli obiettivi della visita in Albania del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in programma per domani, 27 marzo. Lo rende noto il ministero.



Il ministro Lollobrigida, si legge nella nota, incontrerà l'omologa Frida Krifca, insieme al viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, e a una delegazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle imprese. Al termine dell'incontro è prevista la firma di un protocollo d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e della trasformazione agroalimentare tra le due nazioni.



Nel pomeriggio, inoltre, il ministro Lollobrigida si recherà al porto di Durazzo per visitare il "BIP - Border Inspection Point", il Progetto SAFIAL finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato dal CIHEAM per il controllo e l'ispezione dei prodotti agroalimentari e della pesca che transitano in Albania via mare. La visita del ministro in Albania si concluderà in serata con un pranzo ufficiale offerto dal Primo ministro albanese, Edi Rama. (ANSA).