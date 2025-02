Cassazione sulla giornalista Dahmani fa discutere la Tunisia

(ANSAmed) - CAIRO, 06 FEB - La Corte di Cassazione tunisina ha annullato la sentenza di appello contro l'avvocata e giornalista Sonia Dahmani, rinviando il caso al Tribunale di primo grado di Tunisi per un nuovo esame da parte di un collegio di diversa composizione. La decisione, accolta con favore dal Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), rappresenta un punto di svolta nell'applicazione del decreto anti-fake news e nella più ampia questione della libertà di espressione in Tunisia.Dahmani, in carcere dall'11 maggio dell'anno scorso, è stata processata per le sue dichiarazioni sulle condizioni di detenzione nelle carceri tunisine. Contro di lei sono stati avviati cinque procedimenti giudiziari, tutti basati sul controverso decreto legge 54 del 2022, noto come decreto anti-fake news, che penalizza la diffusione di informazioni considerate false attraverso strumenti digitali.In uno dei casi più noti, Dahmani era stata condannata in primo grado a un anno di carcere, con pena ridotta a otto mesi in appello. In un altro procedimento, legato alle sue dichiarazioni sul razzismo in Tunisia, la giornalista ha ricevuto una condanna a 18 mesi in appello. Nella sua sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che il decreto legge 54 si applica esclusivamente ai reati commessi tramite sistemi informatici e digitali, e non alle opinioni espresse da giornalisti tramite media cartacei, audio o audiovisivi. Un chiarimento fondamentale, che potrebbe avere implicazioni dirette su altri casi simili.Il sindacato dei giornalisti tunisini ha definito la decisione un "passo positivo" verso "il ripristino dell'ordine e la limitazione dell'applicazione del decreto antifake news", ribadendo che il decreto 115 sulla stampa dovrebbe essere l'unico riferimento normativo nei procedimenti contro giornalisti. L'Snjt ha inoltre sottolineato che la critica alle istituzioni e alle politiche pubbliche rientra pienamente nel diritto-dovere del giornalismo, e che non dovrebbe mai portare all'incarcerazione dei reporter. Il sindacato ha colto l'occasione anche l'occasione per rinnovare la richiesta di una modifica del decreto anti-fake news e la liberazione di altri giornalisti detenuti, tra cui Mourad Zeghidi, Mohamed Boughalleb, Borhen Bsaies e Chadha Haj Mbarek.Se da un lato la sentenza è stata accolta con sollievo da attivisti e giornalisti, dall'altro rimangono numerosi interrogativi sul suo effettivo impatto nel lungo periodo.Secondo alcuni osservatori, infatti, la decisione della Cassazione potrebbe essere una mossa strategica per smorzare le crescenti critiche nei confronti del governo tunisino, piuttosto che un segnale di un reale cambiamento giuridico.La Tunisia sta vivendo una fase di marcata tensione politica e sociale, con crescenti pressioni sia a livello interno che internazionale per la modifica del decreto 54. Recentemente, 60 deputati hanno proposto di riformarlo, mentre gli avvocati hanno minacciato il boicottaggio dei processi per reati d'opinione. La decisione della Cassazione potrebbe quindi essere un segnale di apertura, ma senza garanzie di un cambiamento strutturale.L'ex magistrato Ahmed Souab, analizzando la sentenza, ha evidenziato il suo valore giurisprudenziale, sottolineando che essa sancisce una rottura con la precedente interpretazione del decreto 54. Secondo Souab, il giudice di cassazione ha basato la sua decisione su tre motivi essenziali: violazione di legge, eccesso di potere e scarsa motivazione. "Questa trilogia classica, raramente utilizzata con tanta chiarezza nei casi di libertà di espressione, mette in luce l'inadeguatezza manifesta del ragionamento dei tribunali inferiori rispetto ai requisiti fondamentali del diritto penale, costituzionale e internazionale". Tuttavia, l'ex magistrato ha anche notato una grave omissione: "la Corte non ha chiarito esplicitamente l'incompatibilità del decreto con i principi fondamentali del diritto". Un punto che avrebbe potuto rafforzare ulteriormente la tutela della libertà di espressione. La decisione della Corte di Cassazione rappresenta dunque una rara vittoria legale in un contesto di crescente repressione della libertà di stampa in Tunisia.Resta comunque da vedere se e come questa sentenza sarà applicata ai futuri procedimenti giudiziari. Il caso di Sonia Dahmani è sintomatico di una giustizia a geometria variabile, dove le interpretazioni giuridiche possono cambiare in base ai rapporti di forza politici. La sua scarcerazione e l'eventuale revisione delle altre condanne ai sensi del decreto 54 saranno i veri test per misurare la portata effettiva di questa sentenza.Nel frattempo, la comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani continuano a monitorare da vicino la situazione, chiedendo al governo tunisino garanzie concrete per la libertà di espressione e il rispetto dello Stato di diritto.(ANSAmed).

