Tunisi punta sull'idrogeno verde, presto impianto di ammoniaca

(ANSAmed) - TUNISI, 24 MAR - Le autorità tunisine stanno muovendo i primi passi verso l'attuazione della strategia nazionale sull'idrogeno verde. Quest'ultima prevede principalmente la costruzione a breve termine di un impianto di produzione commerciale di ammoniaca verde per il settore dei fertilizzanti destinati al mercato locale.Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, la decisione di rimuovere il fosfogesso dall'elenco dei rifiuti pericolosi e di riclassificarlo come prodotto a valore aggiunto e di esentare il Gruppo Chimico tunisino (Gct), partner principale nell'attuazione della strategia sull'idrogeno verde, dall'Iva sugli input di fertilizzanti destinati al mercato locale, è tra questi passaggi. La Tunisia sta intraprendendo l'attuazione di una visione strategica per il 2050 che mira a rendere il Paese un esportatore netto di idrogeno verde (H2g) e quindi a far parte della dorsale dell'idrogeno dell'Unione europea. Secondo questa visione, la Tunisia sarebbe in grado di esportare circa 6,3 milioni di tonnellate (Mt) di H2 all'anno entro il 2050 nell'Ue tramite condotte e di fornire al mercato locale circa 2 Mt, sotto forma di H2G o sottoprodotti come ammoniaca verde, metanolo verde e carburanti sintetici verdi.Tra i progetti pianificati c'è l'istituzione del primo impianto di produzione di ammoniaca verde nella zona meridionale vicino al governatorato di Gabes. Questa regione, che soffre di un inquinamento dilagante causato dall'industria dei fosfati risalente al 1970, sarà una "valle dell'idrogeno H2" dove verrà creato un ecosistema per la produzione e la domanda di H2G e sottoprodotti con "un effetto moltiplicatore di opportunità commerciali e progettuali", si legge nel documento strategico.Secondo la stessa fonte, la Tunisia sarà supportata dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (Efsd+) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) nell'esecuzione di progetti di strutturazione nei settori delle energie rinnovabili e dell'idrogeno verde. La prima fase includerà la creazione di un parco fotovoltaico da 8 megawatt (MW) collegato alla rete elettrica nazionale, un'unità di desalinizzazione dell'acqua di mare, un elettrolizzatore e un'unità di sintesi dell'ammoniaca Haber-Bosch, un processo chimico che consente di fissare l'azoto in grandi quantità e a basso costo.Questi progetti saranno allestiti presso l'impianto Gct di Gabes (zona industriale di Ghannouch).Il parco fotovoltaico sarà costruito in un sito, situato a ovest della città di Oudhref, vicino alla fabbrica Gct e alla rete elettrica Steg in modo da facilitare il trasporto della sua produzione di elettricità. La strategia tunisina per l'idrogeno verde è supportata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) e dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) e sarà implementata nel Paese in collaborazione con il Gct. (ANSAmed).

