In Tunisia, solo l'80% dei rifiuti viene raccolto e trattato

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - La Tunisia produce annualmente 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti domestici, con una produzione giornaliera pro capite compresa tra 800 grammi e 1 chilo: di questi, solo 2,8 milioni di tonnellate vengono raccolti e trattati, circa l'80%. Lo ha detto il ministro tunisino dell'Ambiente, Habib Abid, alla radio locale Mosaique Fm', ricordando che all'inizio dell'anno sono stati dedicati alla pulizia, alla gestione dei rifiuti e alla salvaguardia dell'ambiente, due appositi consigli ministeriali "segnale tangibile dell'attenzione che il governo riserva a queste tematiche".Abid ha osservato che la situazione non è ancora ottimale, ma ha assicurato che sono in atto miglioramenti nel ciclo della gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la raccolta e il trattamento. Allo stato attuale, ha precisato, circa il 20% dei rifiuti rimane nelle strade e in altri luoghi pubblici a causa della mancanza delle risorse necessarie ma anche dei comportamenti inappropriati dei cittadini che complicano la raccolta dei rifiuti stessi. (ANSAmed).

