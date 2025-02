La Tunisia lancia il National Climate Policy Plan

In occasione di un seminario organizzato a Tunisi dal ministero dell'Ambiente, la Tunisia ha lanciato Il piano nazionale per la politica climatica, che rientra nel quadro dei Nationally Determined Contributions (Ndc, contributi determinati a livello nazionale)."Si tratta di un piano nazionale completo che definisce le politiche e le strategie nazionali in tutti i settori, incluso il settore trasversale principalmente legato essenzialmente alla governance del cambiamento climatico, al quadro giuridico e istituzionale e al quadro settoriale che include agricoltura, industria, rifiuti e tutti i settori correlati al cambiamento climatico", ha detto alla Tap il responsabile della pianificazione e del monitoraggio presso l'Unità di coordinamento nazionale per il cambiamento climatico presso il ministero dell'Ambiente, Lotfi Msadki. Il piano, ha detto, riguarda "l'aggiornamento degli obiettivi e delle politiche e il miglioramento della governance del cambiamento climatico e del quadro giuridico". I lavori sul piano continueranno per un anno, fino alla preparazione del dossier Ndc, seguito dalla stesura di un piano operativo per trasformare le politiche e le strategie in progetti, quindi dalla preparazione di un dossier sui progetti prioritari per ogni settore e dai dossier di finanziamento per i grandi progetti su acqua, energia rinnovabile e rifiuti a livello globale, ha sottolineato.Tutti i ministeri coinvolti in questo piano sono ora incaricati di trasformare questa politica nazionale in piani e progetti operativi, ha affermato Msadki, aggiungendo che l'obiettivo è garantire uno sviluppo resiliente in risposta al cambiamento climatico al fine di rilanciare l'economia nazionale e creare opportunità di lavoro per i giovani. "Considereremo le principali priorità nazionali da integrare nel piano nazionale per combattere il cambiamento climatico al fine di rafforzare la resilienza della Tunisia, il che spiega la presenza di diversi dipartimenti interessati alle questioni climatiche, come i ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, dell'Economia e della Pianificazione, dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia e delle Finanze, che hanno presentato i loro piani, programmi e priorità per combattere il cambiamento climatico e ridurne l'impatto, la riduzione dei gas serra, la transizione energetica e gli aspetti climatici della pianificazione economica", ha spiegato.L'evento ha visto la partecipazione della Confederazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), che ha presentato il ruolo del settore privato nell'attuazione delle politiche nazionali sui cambiamenti climatici, delle politiche finanziarie e degli investimenti nel campo del clima, nonché la necessità di tenere conto degli indicatori climatici nella pianificazione finanziaria dello Stato. Si sono inoltre svolti diversi workshop come parte dell'evento per esaminare gli obiettivi principali degli Ndc.

