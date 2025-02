Tunisia, pronte unità di trattamento delle acque reflue a Tataouine

TUNISI - Il direttore generale dell'Ufficio Nazionale dell'Igiene Urbana (ONAS) Abdelmajid Bettaieb, ha annunciato il completamento nel governatorato di Tataouine di un impianto di trattamento delle acque reflue e di due sistemi di trasferimento delle acque reflue e trattate nella città di Remada a un costo di circa 32 milioni di dinari (9,7 mln di euro).

Durante una sessione di lavoro presieduta dal governatore di Tataouine, Amir Gabsi, e a cui hanno partecipato i rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, Bettaieb ha inoltre annunciato il completamento di un impianto di trattamento delle acque reflue e di un sistema di trasferimento delle acque trattate a Dehiba a un costo di 12 milioni di dinari (3,63 mln di euro).



Bettaieb ha dichiarato che l'estensione delle reti fognarie sia a Remada che a Dehiba dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno a un costo di 19,5 milioni di dinari (5,9 mln di euro). Inoltre, sono in corso dei piani per collegare quattro nuovi quartieri nella città di Tataouine alla rete fognaria della città, ha annunciato.



Infine, i lavori di ampliamento dell'unico impianto di trattamento delle acque reflue della regione, che attualmente tratta circa 5.000 metri cubi di acque reflue dalle città di Tataouine e Ghomrassen, hanno superato il 60% di completamento. Una volta completato, si prevede che l'impianto gestirà e tratterà fino a 12.000 metri cubi al giorno, con un costo stimato di 35 milioni di dinari, ha affermato Saida Laabidi, direttrice regionale dell'ONAS, in una dichiarazione all'agenzia di stampa Tap.



L'Assemblea dei rappresentanti del popolo ha recentemente approvato un prestito per finanziare progetti di bonifica in 136 quartieri popolari in tutto il paese, con un costo stimato di circa 180 milioni di dinari (54 mln di euro).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA