Bando Ue da 83 mln euro per progetti sostenibili in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 03 FEB - L'Unione europea ha lanciato a Tunisi il secondo bando Interreg Next Med, per un valore di 83 milioni di euro destinati a progetti per la transizione ecologica. Novità di quest'anno, un fondo da 16 milioni di euro riservato esclusivamente ai giovani sotto i 35 anni, per promuovere idee innovative e sostenibili. I temi trattati riguardano sfide comuni a cui sono esposti i Paesi del Mediterraneo, ovvero il cambiamento climatico, la capacità di adattamento e la resilienza, l'economia blu, verde e circolare, come così come la cultura ambientale. L'ambasciatore dell'Ue in Tunisia, Giuseppe Perrone, ha accolto con favore "la partecipazione attiva e continua della Tunisia a questo programma", riferendosi al "ricco passato comune tra le due sponde del Mediterraneo". Perrone ha inoltre annunciato il nuovo Patto per il Mediterraneo che l'Ue ha lanciato per sottolineare l'importanza di questo spazio comune e la nomina di un commissario dedicato. Attraverso il nuovo patto per il Mediterraneo, l'Ue mira a promuovere un partenariato globale, sul modello delle intese già avviate con Tunisia ed Egitto, incentrato sugli investimenti, l'economia, l'energia, il commercio, i trasporti, la sicurezza e la migrazione. Quest'anno ricorrre il 30mo anniversario dell'Accordo di associazione Ue-Tunisia. (ANSAmed).

