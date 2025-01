Tunisia: al 30% il tasso di riempimento delle dighe

TUNISI - Il ministro tunisino dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, Ezzedine Ben Cheikh, ha annunciato che il tasso di riempimento nazionale delle dighe ha superato il 30%.



"La quantità di pioggia che ha colpito la maggior parte del Paese è utile in quanto ha contribuito a ricostituire la falda freatica e a raccogliere abbondanti quantità di acqua piovana e di deflusso", ha affermato il ministro in una dichiarazione all'agenzia Tap.



Da diversi anni la Tunisia sta attraversando una crisi idrica senza precedenti. Molti esperti chiedono venga dichiarato lo stato di emergenza idrica. Secondo essi, le intense precipitazioni di queste ultime settimane hanno migliorato solo leggermente la situazione, mentre il tasso di riempimento delle dighe è rimasto basso.



I climatologi hanno anche spiegato che, a causa del cambiamento climatico, le zone di precipitazione in Tunisia si stanno spostando più a sud, mentre la maggior parte delle dighe, e le più grandi tra queste, si trovano nel nord del Paese.





