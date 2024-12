Parco Otranto-Leuca-Tricase boccia progetto eolico off-shore

(ANSAmed) - ANDRANO, 13 DIC - Il Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase", in sintonia con i 12 comuni che ne costituiscono il territorio, ribadisce, attraverso la deliberazione del proprio comitato esecutivo n°37 del 11.12.2024, la sua ferma opposizione al progetto di impianto eolico off-shore proposto dalla società Odra Energia S.r.l., previsto nello specchio di mare tra Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca."E' certo il rischio concreto - spiega Michele Tenore, Presidente del Parco - di un'aggressione intollerabile a un paesaggio protetto da vincoli naturalistici di straordinaria importanza. Il nostro territorio, tutelato da vincoli ambientali e paesaggistici, non può essere sacrificato per un progetto che non tiene in considerazione la straordinaria biodiversità e il valore ecologico delle nostre coste." I 12 comuni del Parco - Otranto, Castro, Santa Cesarea Terme, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Castrignano del Capo e Alessano - sono pienamente allineati con tale posizione - afferma un comunicato - e attraverso il Presidente Tenore si fanno portavoce di una ferma opposizione a un progetto che minaccia l'integrità ecologica e paesaggistica della zona. Il progetto, seppur modificato nel numero di aerogeneratori da 90 a 73, rimane problematico, soprattutto a causa dell'aumento delle dimensioni delle turbine, che raggiungeranno i 315 metri, un impatto troppo significativo per una zona di tale valore ecologico. Inoltre, il corridoio di posa dei cavi marini continua a interferire gravemente con l'area destinata a diventare una riserva marina protetta, procedimento già consolidato dalle 11 delibere dei consigli comunali delle aree interessate e dall'istruttoria avviata formalmente da ISPRA il 15 luglio 2024. La prima proposta di zonizzazione è attesa a breve, e questo intervento minerebbe i delicati equilibri ecologici dell'area. Inoltre, il luogo di approdo a terra non è stato modificato, interessando un'area di elevatissimo valore naturalistico; l'intervento si pone, infatti, in forte contrasto con quanto stabilito dalla legge istitutiva del Parco, L.R. n°30/2006, ricadendo in un'aera oggetto di numerosi vincoli a tutela del paesaggio e della biodiversità. La localizzazione della "buca giunti", seppur spostata di pochi metri, continua a interferire direttamente con la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT150002, aumentando ulteriormente i rischi per l'ambiente."La tecnologia TOC (Turbine Offshore Construction) proposta per il progetto - conclude Tenore - non offre sufficienti garanzie riguardo ai suoi impatti ambientali, soprattutto in una zona carsica come la nostra, con un elevato valore storico, culturale, archeologico ed ambientale. ISPRA, nel parere del 19 aprile 2024, ha sollevato preoccupazioni che noi condividiamo integralmente." (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA