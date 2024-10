Clima: Manfredi, Mediterraneo è hotspot a maggior rischio

(ANSAmed) - NAPOLI, 31 OTT - "Il Mediterraneo è uno degli hotspot a maggiore rischio, ha temperature dell'acqua sempre più alte, e quanto avvenuto in Spagna lo testimonia sempre di più.Abbiamo visto immagini terribili che hanno devastato un territorio importante vicino a noi con una violenza mai vista e mai conosciuta". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'alluvione che ha colpito la città di Valencia in Spagna, nel corso del suo intervento al Consiglio comunale straordinario sul tema dei cambiamenti climatici in occasione della Giornata mondiale delle città.Manfredi ha sottolineato la necessità che "la sfida climatica sia affrontata con politiche globali: la transizione ambientale è una sfida globale e molto complessa perché riguarda equilibri e modelli di sviluppo economici che mettono insieme Paesi industriali, Paesi in via sviluppo e Paesi poveri. Noi che facciamo parte di Paesi industrializzati e ricchi siamo coloro che hanno sfruttato il pianeta e le sue risorse maggiormente - ha aggiunto - e che abbiamo contributo all'incremento dei gas serra e agli effetti su riscaldamento globale". Il sindaco ha altresì evidenziato che "cambiare modello industriale significa pagare un prezzo, ma il costo della transizione deve seguire un percorso che tenga conto degli impatti sociali ed economici".(ANSAmed).

