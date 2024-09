A Biserta il 7mo 'Forum Mondial de la Mer', il 13 settembre

(ANSAmed) - TUNISI, 09 SET - Discutere, condividere e agire con esperti scientifici internazionali e tunisini, attori economici, leader politici, start-up e società civile per ripristinare e preservare gli ecosistemi marini del Mediterraneo e le comunità che dipendono da essi. Questi gli obiettivi della 7a edizione del "Forum Mondial de la Mer", organizzata dalla Ong "La Saison Bleue", in programma il 13 settembre a Biserta.Al forum di Biserta, sotto il titolo "Da Biserta a Nizza, un percorso per ripristinare il Mediterraneo" si discuterà di "soluzioni sostenibili per preservare gli ecosistemi marini, delle sfide e delle soluzioni per ripristinare la biodiversità del Mediterraneo, delle leve per un'economia blu, sostenibile e rigenerativa, nonché delle sfide nella pesca, nell'acquacoltura, nel trasporto marittimo e portuale e nel turismo sostenibile.Verrà inoltre posta l'enfasi sulla missione dell'Unione Europea (Ue) "Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030", che mira a proteggere e ripristinare la salute dell'oceano e dell'acqua attraverso la ricerca e l'innovazione, il coinvolgimento dei cittadini e gli investimenti blu.La BlueMissionMed dell'UE organizzerà il suo incontro annuale durante questo forum, in collaborazione con "La Saison Bleue".(ANSAmed).

