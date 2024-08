'Rischio catastrofe ambientale da petroliera attaccata in Yemen'

ROMA - Sulla petroliera greca Sounion, attaccata la scorsa settimana dai ribelli Houthi al largo delle coste dello Yemen, "sono stati rilevati incendi in diverse posizioni sul ponte principale", ma "non c'è fuoriuscita di petrolio e la nave è ancora all'ancora e non alla deriva". Lo afferma in un post su X la missione navale Aspides dell'Unione Europea nel Mar Rosso.



Tuttavia, la Sounion, che trasporta più di 150.000 tonnellate di greggio, "rappresenta sia un rischio per la navigazione sia una minaccia seria e imminente di inquinamento regionale", si legge ancora nel post su X, in cui si aggiunge che "per evitare una catastrofica crisi ambientale, EU Naval Forces Aspides, in coordinamento con le autorità europee, sta valutando la situazione ed è pronta a facilitare qualsiasi linea d'azione".





