(ANSAmed) - ROMA, 22 AGO - La petroliera battente bandiera greca Sounion, abbandonata da suo equipaggio dopo essere stata attaccata mentre navigava davanti alle coste dello Yemen, "rappresenta ora un pericolo per la navigazione e l'ambiente".Lo afferma in un post su X la missione navale Aspides dell'Unione Europea nel Mar Rosso. "Trasportando 150 mila tonnellate di petrolio greggio, la MV Sounion rappresenta ora un pericolo per la navigazione e l'ambiente", si legge nel post, in cui si riferisce anche dell'intervento di una unità inquadrata nella missione per soccorrere l'equipaggio, "poi trasportato a Gibuti, il porto di scalo sicuro più vicino". (ANSAmed).

