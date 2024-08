Accordo per migliorare le tecnologie di irrigazione in Giordania

(ANSAmed) - ROMA, 22 AGO - Un protocollo d'intesa è stato firmato in Giordania dal direttore generale dell'Agricultural Lending Corporation, Mohammad Doujano con la Tetra Tech ARD, l'appaltatore principale per il progetto di conservazione dell'acqua finanziato dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).Il progetto, scrive l'agenzia Petra, si concentra sul miglioramento delle risorse tecniche e delle competenze specialistiche nell'irrigazione, sulla riduzione della dipendenza dalle falde acquifere, sull'esplorazione di fonti alternative e sull'aumento del coinvolgimento del settore privato per ridurre al minimo il consumo di acqua. In base all'accordo, l'Agricultural Lending Corporation fungerà da principale finanziatore per i prestiti agli agricoltori che adottano tecnologie di risparmio idrico in agricoltura. La società faciliterà le visite al progetto, fornirà informazioni sui processi di richiesta e sulla gestione dei prestiti, svilupperà portali di richiesta online e migliorerà le capacità dei suoi funzionari addetti ai prestiti attraverso la formazione e la promozione del progetto. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA