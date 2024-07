Siccità e causa palestinese nel discorso del re del Marocco

(ANSAmed) - RABAT, 30 LUG - L'acqua e la Palestina al centro del discorso del re per la festa del trono. È una chiamata alla mobilitazione quella che lancia re Mohammed VI ai sudditi per il 25° anniversario della sua salita al trono del Marocco.Tolleranza zero per negligenza, ritardi e cattiva gestione sul tema delle risorse idriche e della loro scarsità.Non è un discorso che fa il bilancio dell'anno, come nelle scorse occasioni. Quello che il sovrano marocchino ha letto a reti unificate dalla residenza di Tetouan, ieri sera, è piuttosto un allarme nazionale, che punta il dito sui ritardi sulle opere già programmate e non ancora realizzate. "Sei anni consecutivi di siccità hanno colpito profondamente le riserve idriche e le falde acquifere, rendendo la situazione idrica più precaria e più complessa - spiega, ma denuncia - Questa situazione è anche imputabile al ritardo nel completamento di alcuni progetti programmati nel quadro della politica dell'acqua". Poi il pensiero è andato alla causa palestinese di cui re Mohammed VI è uno dei principali portavoce nel mondo. Ha ricordato la sofferenza del "popolo fraterno palestinese" chiedendo una rapida ripresa del dialogo per raggiungere un cessate il fuoco immediato. (ANSAmed).

